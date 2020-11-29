Сьогодні в центр Мінська в зв'язку з запланованими акціями протесту стягнули спецтехніку, а правоохоронці розганяють протестувальників і застосовують сльозогінний газ.

Про це повідомляє білоруський портал TUT.BY.

Ще перед початком протестної ходи у центрі Мінська фіксувалися проблеми із Інтернетом.

Крім того, у місто заїхала спецтехніка: автозаки, водомети, військові вантажівки. Підземка закрила на вхід та вихід деякі станції.

У місті йде мокрий сніг, але це не завадило людям вийти на вулиці.

Фото: TUT.BY





Силовики почали затримувати учасників протесту.

Сльозогінний газ та світлошумові гранати використали проти протестувальників у Боровлянах.