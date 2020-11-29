Про це повідомляє білоруський портал TUT.BY.
Ще перед початком протестної ходи у центрі Мінська фіксувалися проблеми із Інтернетом.
Крім того, у місто заїхала спецтехніка: автозаки, водомети, військові вантажівки. Підземка закрила на вхід та вихід деякі станції.
У місті йде мокрий сніг, але це не завадило людям вийти на вулиці.
Фото: TUT.BY
Силовики почали затримувати учасників протесту.
Сльозогінний газ та світлошумові гранати використали проти протестувальників у Боровлянах.
- Влада Білорусі внесло до списку терористів засновника білоруського незалежного Telegram-каналу NEXTA Степана Путіло і колишнього заступника головного редактора Романа Протасевича.
- У неділю, 15 листопада, в Мінську та інших білоруських містах було затримано близько 700 учасників акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка.
- Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив “навести порядок” у містах та прибрати створені громадянами меморіали жертвам силовиків.
- 11 листопада у Мінську невідомі, що зрізали біло-червоно-білі стрічки до смерті забили чоловіка. До двору, який місцеві прозвали “Площа Змін” зібралися сотні людей, аби вшанувати пам’ять загиблого мінчанина Романа Бондаренка. Вони вважають його жертвою ОМОНу.