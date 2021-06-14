Сьогодні, 14 червня, під стінами комітетів Верховної Ради зібралася акція на підтримку обов'язкового дубляжу фільмів та серіалів українською мовою.

Про це розповідають #Букви.

“Слуги народу у понеділок і вівторок збираються повністю вивести фільми з-під дії закону про мову”, – заявили організатори акції.

Активісти зазначають, що голова гуманітарного комітету, “слуга народу” Микита Потураєв “екстрено скликає позачергове засідання комітету у понеділок, 14 червня, щоб розглянути на ньому поправки до законопроєкту про Нацраду і вже у вівторок, 15 червня, терміново ухвалити їх у Верховній Раді”.

“Суть поправок – цілковите звільнення телебачення від виконання закону про мову, зокрема – від вимог щодо української мови фільмів, реклами, передвиборчої агітації тощо. Також поправки Потураєва дозволять повернути на телебачення старі фільми із забороненими артистами-рашистами та обмежують можливості покарання телеканалів за порушення”.

До акції протесту приєдналися народні депутати від “Європейської Солідарності” Софія Федина та Володимир В’ятрович.