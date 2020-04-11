Про це поінформували в прес-службі глави держави.
Зеленський, зокрема, побував на ділянці розведення сил і засобів сторін № 3 “Петрівське” і ознайомився з оперативною обстановкою. Йому доповіли, що останнім часом “ситуація тут контрольована і спокійна”.
У зв’язку з цим глава держави поінформував, що зараз йде робота над узгодженням нових ділянок для розведення сил і засобів сторін.
“Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки і щоб на землі Донбасу запанував мир”, – заявив Зеленський.
Під час поїздки йому також розповіли про особливості спостереження за пересуванням підрозділів бойовиків.
Потім глава держави відвідав одну з частин, де вручив кільком військовим подарунки в знак подяки за службу.
Крім того, Зеленський відвідав меморіал загиблим пасажирам автобуса Златоустівка – Донецьк. Цей автобус бойовики обстріляли з реактивних артсистем БМ-21 “Град” 13 січня 2015 року. Внаслідок трагедії 12 пасажирів загинули, ще 19 отримали поранення різного ступеня важкості.
- Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де ознайомився з роботою наметового містечка для людей, заражених коронавірусом COVID-19. Їх розмістили на території 66-го Військово-мобільного шпиталю.