Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 квітня, відвідав передові позиції українських військ у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Про це поінформували в прес-службі глави держави.

Зеленський, зокрема, побував на ділянці розведення сил і засобів сторін № 3 “Петрівське” і ознайомився з оперативною обстановкою. Йому доповіли, що останнім часом “ситуація тут контрольована і спокійна”.

У зв’язку з цим глава держави поінформував, що зараз йде робота над узгодженням нових ділянок для розведення сил і засобів сторін.

“Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки і щоб на землі Донбасу запанував мир”, – заявив Зеленський.

Під час поїздки йому також розповіли про особливості спостереження за пересуванням підрозділів бойовиків.

Потім глава держави відвідав одну з частин, де вручив кільком військовим подарунки в знак подяки за службу.

Крім того, Зеленський відвідав меморіал загиблим пасажирам автобуса Златоустівка – Донецьк. Цей автобус бойовики обстріляли з реактивних артсистем БМ-21 “Град” 13 січня 2015 року. Внаслідок трагедії 12 пасажирів загинули, ще 19 отримали поранення різного ступеня важкості.