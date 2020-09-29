Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

“Страчені у Бабиному Яру – це тисячі зруйнованих людських доль. Тисячі родин, що їх винищили цілими поколіннями. Тисячі сповнених страху дитячих очей, які не розуміють, що їх ведуть убивати. Це тисячі нагадувань людству, до чого призводять ксенофобія, расизм та нетерпимість. І тисячі доказів, які всупереч науці показують, що далеко не в усіх людей є серце», – сказав Зеленський.

“Ми схиляємо голову перед усіма жертвами Бабиного Яру. І не маємо права забути ці страшні злочини. Ніколи знову”.

У церемонії вшанування також взяли участь спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Фото: ОПУ