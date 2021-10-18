У понеділок, 18 жовтня, під будівлею Офісу президента відбулася акція протесту проти забудови історичного ландшафту на вулиці Микільсько-Слобідській у Києві.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, 8 жовтня на вулиці Микільсько-Слобідській під час завозу будівельної техніки на будівництво в ландшафтній пам’ятці без необхідних дозволів міста побили місцевих мешканців.

Троє людей потрапили в лікарню і знаходяться на лікуванні у стаціонарі. Організатори акції кажуть, що така зухвалість забудовника ТОВ “Нова Слобідка” та ТОВ “ДортБуд” шокувала громадськість.

“Ба більше, все це сталось під прикриттям Національної Поліції й фактично її бездіяльності. За даними, що до нас надходять з різних неофіційних джерел, бенефіціарами будівництва є наближені до Офісу президента люди”, – кажуть організатори.

Вони нагадали, що президент Володимир Зеленський публічно обіцяв посадити 1 млрд дерев. Водночас кияни вже 15 років ведуть боротьбу за парк на березі Дніпра, який мав бути створений понад 10 років тому.

Протестувальники вимагають створити Національний Парк Дніпровські острови, в який увійдуть спірні ділянки на березі Микільської Слобідки, що мають охоронний статус, Урочище Горбачиха та острови Дніпра, що перебувають під загрозою знищення та забудови.

Учасники акції принесли із собою плакати із тематичними надписами й вимагали звернути увагу на ситуацію, що склалася.