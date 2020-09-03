Сьогодні біля будівлі Кабінету міністрів проходив мітинг представників музичної індустрії під назвою "Нас не чують". Українські зірки виступали проти карантинних обмежень і дискримінації організаторів концертів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зібралися на мітинг понад 100 осіб. Серед присутніх: виконавиці Ольга Полякова, Alyona Alyona й Аліна Паш, шоумен Андрій Джеджула, а також інші представники музичної індустрії. Основна вимога артистів — надати можливість працювати й створити необхідні умови, що дадуть змогу індустрії вижити за умови її повної зупинки.

До будівлі уряду зірки принесли столи й музичні колонки. В руках у протестувальників були плакати з написами: “Ми хочемо працювати”, “Карайте винних, а не всіх поспіль”, “Ми проти дискримінації”, “Кабмін, не порушуй конституцію”.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Мітингувальники вимагали від Кабміну не дискримінувати частину концертних організаторів за ознакою основного КВЕД; не встановлювати державні компенсації за ознакою основного КВЕД; сформувати чіткий план дій виходу з кризи, який буде розроблений за участі представників музичної індустрії, зокрема, за участі членів правління Української музичної профспілки.