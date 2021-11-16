Сьогодні, 16 листопада, у Києві на під стіни Офісу президента вийшли архітектори на всеукраїнську акцію протесту "За справжню містобудівну реформу", вимагаючи не допустити ухвалення законопроєкту №5655, який "знищує архітекторів як професію".

Про це повідомляють #Букви.

Людей прийшло кілька десятків. Вони тримали в руках плакати “Марш за Київ”.

Приводом до акції став законопроєкт 5655 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності”, який було прийнято у першому читанні 1 липня 2021 року.

За словами архітекторів, цей законопроєкт має суттєві корупційні ризики та загрожує реформі децентралізації.

Замголови АП НСАУ Анна Кирій

Учасники акції намагалися із плакатами підійти ближче до самої будівлі Офісу президента, проте поліціянти відмовилися їх пропускати – сталася незначна штовханина.

Плакати зрештою занесли, проте експозиція “Дзвінниця Святої Софії та “висотка” залишилися за воротами.

Фото: #Букви

Варто зазначити, що такі самі акції були заплановані і в 17-ти обласних центрах: в Одесі, Рівному, Хмельницькому, Полтаві, Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому, Львові, Житомирі, Запоріжжі, Сумах, Тернополі, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Черкасах та Чернігові.