Про це повідомляє кореспондент #Букви.
Таке нагородження пройшло вже вп’яте.
Нагородження відбулося у форматі перформансу: “смерть з косою” пройшлася червоною доріжкою та вручила символічні нагороди лобістам, “які використовують свої посади в Парламенті та Уряді аби косити гроші та людські життя”.
Довідка: “Золота коса” була започаткована 2011 року з метою моніторингу та реагування громадськості на випадки лобіювання народними депутатами й урядовцями України комерційних та фінансових інтересів тютюнової та продукції.
- У четвер, 10 грудня, в Києві на вулиці Банковій – навпроти Офісу президента України – відбулася акція протесту проти підвищення акцизів на електронні сигарети.