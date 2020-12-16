Сьогодні, 16 грудня, на площі перед Парламентом відбулася громадська церемонія нагородження народних депутатів та урядовців антипреміями "Золота коса" та "Золоте гальмо". Такі "нагороди" отримують політики за лобіювання інтересів тютюнової індустрії.

Про це повідомляє кореспондент #Букви.

Таке нагородження пройшло вже вп’яте.

Нагородження відбулося у форматі перформансу: “смерть з косою” пройшлася червоною доріжкою та вручила символічні нагороди лобістам, “які використовують свої посади в Парламенті та Уряді аби косити гроші та людські життя”.

Довідка: “Золота коса” була започаткована 2011 року з метою моніторингу та реагування громадськості на випадки лобіювання народними депутатами й урядовцями України комерційних та фінансових інтересів тютюнової та продукції.