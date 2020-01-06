"Золотий глобус" заробив репутацію непередбачуваного. На червоній доріжці біля Беверлі Хілтон зірки кіно і телебачення змагаються за увагу шанувальників, фотографів і ЗМІ.

Про це пише видання Vogue.

Кейт Бланшетт прийшла на церемонію в сяючому, вкритому кристалами, платті від Марії Катранцу зі скульптурними рукавами. Вбрання одночасно було футуристичним і класичним.

Фібі Уоллер-Брідж у вбранні від Ральф і Руссо:

Хелен Міррен у сукні від Діор:

Мішель Уільямс в Louis Vuitton:

Гугу Мбата-Роу в Гуччі:

Дженніфер Еністон у Діор:

Керрі Вашингтон в Altuzarra:

Аквафіна в Діор:

Сієнна Міллер в Гуччі:

Фото: GETTY IMAGES