Про це пише видання Vogue.
Кейт Бланшетт прийшла на церемонію в сяючому, вкритому кристалами, платті від Марії Катранцу зі скульптурними рукавами. Вбрання одночасно було футуристичним і класичним.
Фібі Уоллер-Брідж у вбранні від Ральф і Руссо:
Хелен Міррен у сукні від Діор:
Мішель Уільямс в Louis Vuitton:
Гугу Мбата-Роу в Гуччі:
Дженніфер Еністон у Діор:
Керрі Вашингтон в Altuzarra:
Аквафіна в Діор:
Сієнна Міллер в Гуччі:
Фото: GETTY IMAGES
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