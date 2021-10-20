Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, під будівлею комітету зібралися активісти громадської організації “Відкриті клітки України” й інші небайдужі кияни. Зоозахисники вимагатимуть винести на голосування ряд законопроєктів, які роками ігнорують.

За словами учасників пікету, впродовж останніх двох років Верховна Рада ухвалила лише один законопроєкт щодо захисту прав тварин — № 2351. Станом на сьогодні в Комітеті з екології накопичилося 10 зоозахисних та екологічних законопроєктів, які були розроблені за участі екологів і зоозахисників.

Йдеться про:

№ 5409 – заборона використання тварин у цирках;

№ 5406 – заборона використання тварин у цирках;

№ 3563 – заборона залучення дітей до полювання;

№ 2802 – заборона продажу фуа-гра;

№ 2360 – заборона хутрових ферм;

№ 5366 – заборона дельфінаріїв;

№ 3200 – посилення боротьби з мисливським браконьєрством;

№ 2232 – заборона функціонування цькувальних станцій;

№ 5696 – заборона на рубку лісу в місцях зростання червонокнижних видів рослин.

“У 21 столітті не місце хутру, жорстоким делікатесам та безглуздим розвагам за участі тварин. Адже тварини – не одяг, не розвага, не їжа і не ресурс. Вони так само як і ми відчувають біль та страх. Ми ж переконані, що Україна – цивілізована країна, яка має рухатись в ногу з часом і ставати гуманнішою до тварин!” – розповіла голова ГО “Відкриті клітки Україна” Катерина Бєлкіна.