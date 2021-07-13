Про це повідомляють #Букви.

“Ми вийшли під Верховну Раду, щоб підказати депутатам правильне рішення — голосувати за легалізацію медичного канабісу. Тиснути кнопки за мільйони дорослих та дітей, які потребують дешевих та доступних знеболювальних. Тиснути кнопки за те, щоб Україна була як решта цивілізованих країн, а не як Росія. Тиснути на кнопки тому, що канабіс офіційно — ліки. Підтвердження цьому рішення Комісії ООН з наркотичних засобів, яка визнала, що канабіс можна використовувати в медицині ще на початку 2020 року”, – зазначають активісти.

За словами пікетувальників, позитив від препарату доведений, адже втамовує біль. Зокрема, допомагає хворим на епілепсію та церебральний параліч. Нині ж в Україні препарат відносять до небезпечних наркотичних речовин. Хоча він дозволений у понад 60 країнах світу.