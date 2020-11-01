Сьогодні, 1 листопада, на більшій території України дощитиме, температура коливатиметься від +7 °C до +15 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Хмарно з проясненнями, але без дощів буде лише у західних областях. Там температура повітря коливатиметься від +7 °C до +12 °C. На решті території зранку очікується дощ, температура – від +7 °C до +14 °C. У південних областях – до +15 °C.

На півострові Крим теж йтимуть дощі, температура вдень – +12-14 °C.

Крім того, 1 листопада у більшості районів східних областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.