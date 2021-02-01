Сьогодні, 1 лютого, в деяких областях України очікується значний сніг, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у західних та північних областях -5-10°C, місцями до -14°C, вдень від -1°C до -6 °C, на решті території вдень від 0 °C до +5 °C.

В Україні вдень у південно-східній частині прогнозується переважно дощ, вдень у більшості північних областей значний сніг та мокрий сніг, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень на півдні та сході країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних та північних областях від -5 °C до -10 °C, місцями до -14 °C, вдень -1-6 °C; на решті території вночі від +1 °C до -4 °C, вдень від 0°C +5 °C, на південному сході країни до +11 °C.