Сьогодні, 1 серпня, у західних, північних та деяких центральних областях прогнозуються дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря у західних регіонах коливатиметься від +27 °C до 30 °C, в Закарпатській області – до +33 °C. На Півночі країни – так само – до +30 °C.

У східних та південних регіонах буде найспекотніше – до +34 °C.

1 серпня у східних, Тернопільській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.