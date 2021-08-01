Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря у західних регіонах коливатиметься від +27 °C до 30 °C, в Закарпатській області – до +33 °C. На Півночі країни – так само – до +30 °C.
У східних та південних регіонах буде найспекотніше – до +34 °C.
1 серпня у східних, Тернопільській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 29 липня дощі з грозами прогнозувалися майже по всій Україні, крім південних областей.