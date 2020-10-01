Сьогодні, 1 жовтня, по всій території України пройдуть дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря коливатиметься від +14 °C до +18 °C, а на півдні країни – до +21 °C.

У східних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

1 жовтня у східних, більшості районів Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської областей та в Криму утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.