Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря коливатиметься від +14 °C до +18 °C, а на півдні країни – до +21 °C.
У східних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
1 жовтня у східних, більшості районів Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської областей та в Криму утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 30 вересня в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі, у західних, центральних, Київській, Херсонькій, Запорізькій областях значні дощі, у південній частині місцями грози.