Вдень 10 червня в Україні прогнозуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Це вже третій день прогнозують значний дощ і оголошують штормове попередження в областях.

Вночі у північних та південно-східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вдень в Україні помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі вдень 20-25°C, в Карпатах вдень 12-17 °C.

У Києві 10 червня вдень прогнозується помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15 °C, вдень 22-24 °C.

10 червня – Волинської, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.