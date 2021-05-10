Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря на заході коливатиметься від +19 °C до +23 °C; у центральних областях – +17-19 °C; у південних регіонах до +20 °C.
Дощі з грозами прогнозуються у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там стовпчики термометрів показуватимуть від +11 °C до +13 °C.
У південних областях та в Криму – до +20 °C, сонячно.
Вдень 10 травня на Лівобережжі пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.
Крім того, синоптики попереджають, що у південних, східних, більшості центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- В Україні у неділю, 9 травня, вночі прогнозувалися заморозки, вдень – сонячно.