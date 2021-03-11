Сьогодні, 11 березня, в Україні переважно сонячна погода, температура коливатиметься від -3 °C до +5 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний (на Лівобережжі – північно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі -5-10 °C, у східних та північно-східних областях до -15 °C, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни місцями -1-4 °C, вдень від -1 °C до +5 °C, на сході країни від 0 °C до -5 °C.

У Києві 11 березня – суха погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі -6-8 м, вдень від 0 °C до +2 °C.