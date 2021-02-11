Сьогодні, 11 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови: у західних, північних, більшості центральних, в Одеській та Миколаївській областях значний сніг, мокрий сніг налипання мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також сьогодні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети. У Карпатах сильний дощ та мокрий сніг. На дорогах країни – ожеледиця.

Температура на заході коливатиметься від -1 °C до -6 °C, у Закарпатській області – від 0 °C до +2 °C. На півночі країни та в деяких центральних областях температура коливатиметься від -1 °C до -5 °C. У південних областях – до +10 °C, а в Криму найтепліше – до +15 °C.