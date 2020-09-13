Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, температура повітря по всій країні коливатиметься від +24 °C до +27 °C. Найспекотніше буде в Закарпатській і Запорізькій областях – +28-30 °C, а також на півдні країни – Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – до +29.
В Криму також без опадів – +26-28 °C.
Крім того, 13 вересня у південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- Раніше повідомлялося, що у вихідні, 12 і 13 вересня, по всій Україні очікується суха і сонячна погода.