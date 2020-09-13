Сьогодні, 13 вересня, в Україні буде сонячно, без опадів, температура повітря до +30 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, температура повітря по всій країні коливатиметься від +24 °C до +27 °C. Найспекотніше буде в Закарпатській і Запорізькій областях – +28-30 °C, а також на півдні країни – Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – до +29.

В Криму також без опадів – +26-28 °C.

Крім того, 13 вересня у південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.