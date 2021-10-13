Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі та вранці у західних областях туман, видимість 200-500 м.
Сильні дощі очікуються протягом доби в Одеській та Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.
У західних, північних та центральних областях температура повітря коливатиметься від +8 °C до +11 °C. У східних та південних регіонах до +17 °C.
Крім того, сьогодні у Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Донецькій та Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 11 жовтня по всій Україні прогнозувалася малохмарна погода, максимальна температура до +17 °C.