Сьогодні, 13 жовтня, у більшості областей України прогнозуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці у західних областях туман, видимість 200-500 м.

Сильні дощі очікуються протягом доби в Одеській та Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

У західних, північних та центральних областях температура повітря коливатиметься від +8 °C до +11 °C. У східних та південних регіонах до +17 °C.

Крім того, сьогодні у Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Донецькій та Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.