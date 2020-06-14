14 червня в Україні прогнозуються короткочасні дощі, грози, в західних і центральних областях місцями град і шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, сильні дощі прогнозуються в Карпатах.

Температура вдень коливатиметься від +24 °C до +29 °C, в східній частині до + 33 °C; в західних областях вдень від +20 до +25 °C.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.