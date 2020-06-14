Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Крім того, сильні дощі прогнозуються в Карпатах.
Температура вдень коливатиметься від +24 °C до +29 °C, в східній частині до + 33 °C; в західних областях вдень від +20 до +25 °C.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.
- Раніше повідомлялося, що у вихідні в Україні очікуються спека: температура вдень складе від +17 до +35. При цьому прогнозуються грози і шквали.
- Внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок суботи, 13 червня, були знеструмлені 80 населених пунктів у семи областях України.