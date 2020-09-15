Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16 °C, вдень 22-27 °C, у південній частині, на Закарпатті та Вінниччині до 29 °C, на північному сході та в Карпатах близько 20 °C.

15 вересня у південній частині, східних, центральних, більшості північних, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.