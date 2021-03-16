Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сніг з дощем прогнозується в усіх західних областях, там температура повітря коливатиметься від +2 °C до +8 °C.
Також дощі прогнозуються у південних регіонах: Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також у Криму. Там температура повітря становитиме до +10 °C.
На решті території України без істотних опадів, температура коливатиметься від +5 °C до +9 °C.
- 15 березня у західних, північних та подекуди у центральних областях очікувалися дощі. На решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.