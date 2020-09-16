Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 10-15 °C, на узбережжі морів до 18 °C; вдень 25-30 °C, у північно-східній частині та в Карпатах 21-26 °C.
16 вересня у південній частині, східних, північних, центральних, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 15 вересня на всій території України прогнозувалася суха погода.
- 14 вересня в Україні прогнозувалася суха та малохмарна погода, температура від +23 °C до +30 °C.