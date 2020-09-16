Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15 °C, на узбережжі морів до 18 °C; вдень 25-30 °C, у північно-східній частині та в Карпатах 21-26 °C.

16 вересня у південній частині, східних, північних, центральних, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.