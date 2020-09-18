18 вересня в Україні сухо та прохолодно

Сьогодні, 18 вересня, в більшості областей України очікується суха та прохолодна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у північних областях – Чернігівській і Сумській – синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Зазначимо, що різке зниження температури очікується у західних і північних областях вночі до 4-9° тепла, вдень до 10-15° тепла; на решті території температура вночі 9-14° тепла (на узбережжі морів до 17°), вдень 14-19°, у південній частині до 22°.

Крім того, у західних областях на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0-3°.