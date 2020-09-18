18 вересня в Україні сухо та прохолодно

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, у північних областях – Чернігівській і Сумській – синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Зазначимо, що різке зниження температури очікується у західних і північних областях вночі до 4-9° тепла, вдень до 10-15° тепла; на решті території температура вночі 9-14° тепла (на узбережжі морів до 17°), вдень 14-19°, у південній частині до 22°.
Крім того, у західних областях на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0-3°.
- У вересні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 14–19 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.