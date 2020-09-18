Covid-19 Україна

оновлено 18.09.2020 о 07:02

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18 вересня в Україні сухо та прохолодно

Сьогодні, 18 вересня, в більшості областей України очікується суха та прохолодна погода.

П’ятниця, 18 вересня 2020, 07:27

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у північних областях – Чернігівській і Сумській – синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Зазначимо, що різке зниження температури очікується у західних і північних областях вночі до 4-9° тепла, вдень до 10-15° тепла; на решті території температура вночі 9-14° тепла (на узбережжі морів до 17°), вдень 14-19°, у південній частині до 22°.

Крім того, у західних областях на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0-3°.

  • У вересні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 14–19 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.
Теги: дощ, погода, температура, Укргідрометцентр

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