Сьогодні, 19 липня, на більшій частині Правобережжя та у деяких північних областях прогнозуються дощі із грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах сьогодні сильні дощі; у західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській та Кіровоградській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Температура продовжує стояти спекотна: у західних областях буде трохи прохолодніше – від +25 °C до +27 °C, на решті території – +31-33°C, у східних регіонах до +36 °C.

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19 липня в Україні, крім більшості західних, Житомирської та південних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.