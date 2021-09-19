Сьогодні, 19 вересня, майже по всій території України прогнозуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, опади не прогнозуються лише у деяких південних областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.

Варто зазначити, що і денна температура повітря значно знизиться: на заході країни- від +9 °C до +15 °C. В північних та центральних областях температура коливатиметься від +15 °C до +19 °C. На Сході: від +19 °C до +21 °C.

Найтепліше буде на Півдні – до +24 °C.

Крім того, 19 вересня у більшості східних, південних, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.