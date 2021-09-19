Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, опади не прогнозуються лише у деяких південних областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.
Варто зазначити, що і денна температура повітря значно знизиться: на заході країни- від +9 °C до +15 °C. В північних та центральних областях температура коливатиметься від +15 °C до +19 °C. На Сході: від +19 °C до +21 °C.
Найтепліше буде на Півдні – до +24 °C.
Крім того, 19 вересня у більшості східних, південних, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- Повідомлялося, що з 18 вересня температура повітря в Україні почне знижуватись. Також очікуються дощі.