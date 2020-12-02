2 грудня у північних та більшості центральних областей очікується невеликий сніг, у південній частині - дощ, на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У північних та більшості центральних областей невеликий сніг, у південній частині невеликі опади переважно у вигляді дощу, на решті території без опадів. Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі впаде до -6 °C, на Прикарпатті та Закарпатті до -13 °C, вдень близько 0°; на півдні країни до -3 °C, вдень від +1 °C до +6 °C.

У Києві та Київській області завтра невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.