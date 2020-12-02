Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У північних та більшості центральних областей невеликий сніг, у південній частині невеликі опади переважно у вигляді дощу, на решті території без опадів. Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі впаде до -6 °C, на Прикарпатті та Закарпатті до -13 °C, вдень близько 0°; на півдні країни до -3 °C, вдень від +1 °C до +6 °C.
У Києві та Київській області завтра невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- 1 грудня в західних, деяких північних, східних областях та в Криму прогнозується сонячна погода.