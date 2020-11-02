Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Лівобережжі та у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вночі та вранці у західній частині країни туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході – південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на сході та півдні до 10° тепла, у Карпатах та на Прикарпатті 0-3° морозу; вдень 7-12° тепла, у східних областях, на Одещині та у Криму до 15° тепла; на високогір’ї Карпат 2-5° тепла

У Києві 2 листопада незначний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7 ° тепла, вдень 8-10 ° тепла. На Київщині також очікується дощ. Температура вдень 7-12 ° тепла.