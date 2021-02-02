Сьогодні, 2 лютого, на сході та півдні України очікуються дощі, на решті території - без опадів; вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У східних, південно-східних областях та Криму температура вночі прогнозується +1-6°C, вдень +5-10°C.

На решті території хмарно з проясненнями, без опадів, лише вночі у центральних та північних областях місцями невеликий сніг; на дорогах ожеледиця; вітер північно-східний з переходом на південно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 0 °C до -6°C, у північній частині -7-12°C, місцями -13-15°C; вдень від -1 °C до +4 °C, на Львівщині до +8 °C, у північних областях -1-6 °C.

У Карпатах, південних, центральних та Харківській областях вранці туман.

У Києві та Київській області сьогодні хмарно з проясненнями. На дорогах ожеледиця. У Києві температура вночі від -8 °C до -10 °C, вдень -3-5 °C; по області вночі -7-12 °C, на півночі вдень -1-6 °C.