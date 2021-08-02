Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря на заході України коливатиметься від +23 °C до +25 °C, на півночі та в центрі від +28 °C до +31 °C, подекуди до +33 °C.
Як завжди, найспекотніше на сході та півдні країни – там до +35 °C.
2 серпня у східних, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 1 серпня в’їзд до Києва великовантажного транспорту закрили з 11:00. Обмеження вводять через сильну спеку.