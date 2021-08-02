Вдень 2 серпня в західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях прогнозують грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря на заході України коливатиметься від +23 °C до +25 °C, на півночі та в центрі від +28 °C до +31 °C, подекуди до +33 °C.

Як завжди, найспекотніше на сході та півдні країни – там до +35 °C.

2 серпня у східних, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.