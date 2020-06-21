Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень в окремих районах можливий град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті очікуються сильні дощі, лише в неділю на сході країни без опадів.

На заході країни температура буде коливатися від +22 °C до +26 °C, в центрі, на півночі і в східних областях України – до +32 °C.

В Укргідрометцентрі нагадують, що літні дощі мають локальний характер і часто йдуть на невеликій території. Це типово для так званих конвективних процесів (грози, граду, шквалів).

Однак навіть при невеликому охопленні території вони можуть мати значну силу і завдавати значної шкоди, а іноді навіть бути причиною людських жертв. Тому при настанні грози сховайтеся в приміщенні і закрийте вікна та двері. Пам’ятайте, що не можна ховатися від грози під деревами!