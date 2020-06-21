Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень в окремих районах можливий град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті очікуються сильні дощі, лише в неділю на сході країни без опадів.
На заході країни температура буде коливатися від +22 °C до +26 °C, в центрі, на півночі і в східних областях України – до +32 °C.
В Укргідрометцентрі нагадують, що літні дощі мають локальний характер і часто йдуть на невеликій території. Це типово для так званих конвективних процесів (грози, граду, шквалів).
Однак навіть при невеликому охопленні території вони можуть мати значну силу і завдавати значної шкоди, а іноді навіть бути причиною людських жертв. Тому при настанні грози сховайтеся в приміщенні і закрийте вікна та двері. Пам’ятайте, що не можна ховатися від грози під деревами!
- 18 червня вдень в Україні, крім північно-східних і східних областей, прогнозувалися короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.