Cьогодні, 21 жовтня, в Україні без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на північному сході та в Карпатах місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5 °C, на узбережжі морів +6-10 °C; вдень +10-15 °C, у південній частині до +18 °C; в Карпатах вночі -1-6 °C, вдень +4-9 °C.

У більшості районів східних та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.