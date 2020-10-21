Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі та вранці на північному сході та в Карпатах місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5 °C, на узбережжі морів +6-10 °C; вдень +10-15 °C, у південній частині до +18 °C; в Карпатах вночі -1-6 °C, вдень +4-9 °C.
У більшості районів східних та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 20 жовтня по всій території країни прогнозується малохмарна погода, без опадів, температура вдень +14-19 °C.