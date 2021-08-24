Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Найпрохолодніше буде на Заході – від +19 °C до 21 °C. У північних регіонах температура +25-27 °C.
Найспекотніше буде на Півдні країни – там температура коливатиметься в межах +29 °C.
У Києві на День Незалежності обіцяють +27 °C.
24 серпня у Київській, Чернігівській, Полтавській, Херсонській, Рівненській, Тернопільській, Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 23 серпня у західних областях прогнозувалися дощі з грозами, на решті території – без опадів.