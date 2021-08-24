Сьогодні, 24 серпня, у всіх західних областях прогнозуються сильні дощі, місцями шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найпрохолодніше буде на Заході – від +19 °C до 21 °C. У північних регіонах температура +25-27 °C.

Найспекотніше буде на Півдні країни – там температура коливатиметься в межах +29 °C.

У Києві на День Незалежності обіцяють +27 °C.

24 серпня у Київській, Чернігівській, Полтавській, Херсонській, Рівненській, Тернопільській, Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.