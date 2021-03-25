Сьогодні, 25 березня, у окремих областях України очікується сніг з дощем; у центрі та на сході - малохмарна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, східних та деяких центральних областях температура вдень коливатиметься від 0 °C +5 °C. На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі -2-7°C, вдень +4-9 °C (в Карпатах вночі -5-10 °C, вдень від 0 °C до -4 °C).

Вітер в країні переважно північний, 5-10 м/с.

У Києві та області опади не прогнозуються. У столиці температура вдень +5-7 °C.