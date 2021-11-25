Сьогодні, 25 листопада, на території України опадів не прогнозується. Вночі та вранці у західних областях місцями туман, у центральних областях подекуди на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі -2-7 °C, у північній частині близько 0 °C, вдень +1-6 °C, на півдні Одещини +7-9 °C.

“У четвер територія України продовжить перебувати під впливом поля підвищеного тиску, антициклону WALPURGA, і хоча його центр вже зміщується у східному напрямку, але західна периферія забезпечить для всіх мешканців погоду без опадів. Повітряні потоки переважатимуть із південного заходу, вони будуть більш відчутними, адже антициклон відходить повільно, а над Європою починають поглиблюватися циклони, атмосферний тиск почне знижуватися, тому завтра буде помірний вітерець, але він несе із собою відносно теплу повітряну масу і відповідно підвищення температури”, – зазначають у Гідрометцентрі.

На Київщині сьогодні без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 0 °C до +2 °C, вдень +3-5 °C.