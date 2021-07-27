Сьогодні, 27 липня, прогнозуються дощі у західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря коливатиметься від +28 °C до +30 °C, подекуди до +32 °C.

На решті території опади не прогнозуються. Температура підніметься до +32 °C. Найспекотніше буде на Півдні країни – до +34 °C.

У Києві у вівторок, 27 липня, стовпчики термометрів піднімуться до +32 °C. Ввечері небо може затягнутися хмарами, але дощ – малоймовірний.