Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря коливатиметься від +28 °C до +30 °C, подекуди до +32 °C.
На решті території опади не прогнозуються. Температура підніметься до +32 °C. Найспекотніше буде на Півдні країни – до +34 °C.
У Києві у вівторок, 27 липня, стовпчики термометрів піднімуться до +32 °C. Ввечері небо може затягнутися хмарами, але дощ – малоймовірний.
- 26 липня в більшості регіонів України прогнозувалася сонячна погода, без опадів. Незначні дощі прогнозують лише в Ужгороді, Львові, Луцьку та Рівному.