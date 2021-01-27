27 січня значний мокрий сніг очікується в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях. У інших областях – дощ або невеликий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

27 січня хмарно. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у східних, південно-східних областях та в Криму опади переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів, лише вдень на Вінниччині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині невеликий сніг.

Вітер переважно північний (у східних областях та в Приазов’ї – південно-східний), 7-12 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від -3 °C до +2 °C, в Карпатах +5-10 °C; на сході та південному сході країни вночі +1-6 °C, вдень +4-9 °C.

У Києві та Київській області вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Температура протягом доби у столиці близько 0°; по області від -3 °C до +2 °C.