27 вересня у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях пройдуть сильні, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Одеській та Вінницькій областях значні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень в більшості областей місцями грози, град. Протягом доби 27 вересня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

На заході Україні температура повітря складатиме від +15 °C до +18 °C, на решті території країні – до +26 °C.

27 вересня у південній частині, східних, центральних (крім Вінницької), Сумській та Рівненській областях, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.