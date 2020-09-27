Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень в більшості областей місцями грози, град. Протягом доби 27 вересня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.
На заході Україні температура повітря складатиме від +15 °C до +18 °C, на решті території країні – до +26 °C.
27 вересня у південній частині, східних, центральних (крім Вінницької), Сумській та Рівненській областях, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- Цими вихідними, 26 – 27 вересня, в Україні очікується погіршення погодних умов: сильні дощі, грози, вітер, град.