Сьогодні, 27 жовтня, в Україні опади не прогнозуються, вдень максимум до +13 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Нічна температура у Луганській та Донецькій областях опуститься до -7 °C, а денна коливатиметься від +9 °C до +11 °C.

На решті території Україні вдень температура повітря становитиме від +8 °C до +13 °C.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

27 жовтня у східних, більшості західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.