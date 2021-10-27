Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Нічна температура у Луганській та Донецькій областях опуститься до -7 °C, а денна коливатиметься від +9 °C до +11 °C.
На решті території Україні вдень температура повітря становитиме від +8 °C до +13 °C.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
27 жовтня у східних, більшості західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 26 жовтня в Україні прогнозувалася суха та малохмарна погода, температура повітря трохи підвищиться – до +14 °C.