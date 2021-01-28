Сьогодні, 28 січня, у більшості областей очікується сніг, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях - значний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південно-східній частині України місцями дощ. Вітер північний (у східних областях та в Приазов’ї – південний), 7-12 м/с, у південних та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 0 до -5°C, в Карпатах -6-11 °C, у східній частині, Приазов’ї та Криму вночі +1-6 °C, вдень -4-9°C.

У Києві та області 28 січня прогнозується сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 0 °C до -2 °C.