28 жовтня в Україні без опадів, температура вночі +4-9 °C, вдень +12-17 °C, на півдні - до +20 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на Правобережжі подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +4-9 °C, в Карпатах місцями 0-5 °C; вдень +12-17 °C; у південній частині вночі +9-14 °C, вдень +15-20 °C.

У Києві та області 28 жовтня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 6-8 °C, вдень 13-15 °C, на Київщині вночі 4-9 °C, вдень 12-17 °C.

Крім того, сьогодні у більшості районів східних областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.