Сьогодні, 29 грудня, у більшості областей прогнозуються сильні пориви вітру - до 20 м/с, а у Карпатах - до 30 м/с. Температура повітря коливатиметься від +5°C до +13 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура до +13 °C очікується в Закарпатській, Одеській, Миколаївській областях; у Львівській, Івано-Франківській областях та в Криму – від +9 °C до +11 °C.

У решті західних, Житомирській та деяких областях температура повітря вдень – до +9 °C.

У північних та східних областях температура коливатиметься від -1 °C до +2 °C.

Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах.