Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура до +13 °C очікується в Закарпатській, Одеській, Миколаївській областях; у Львівській, Івано-Франківській областях та в Криму – від +9 °C до +11 °C.
У решті західних, Житомирській та деяких областях температура повітря вдень – до +9 °C.
У північних та східних областях температура коливатиметься від -1 °C до +2 °C.
Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах.
- 28 грудня в Україні прогнозують дощі та мокрий сніг, пориви вітру до 20 м/с, а в Карпатах до 30 м/с. У південних, центральних, західних та північних областях на дорогах ожеледиця.