Сьогодні, 29 липня, дощі з грозами прогнозуються майже по всій Україні, крім південних областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря в західних областях коливатиметься від +26 °C до +30 °C, на Півночі, в Центрі та на Сході – +29-32 °C, у південних областях – до +34 °C.

Крім того, 29 липня у східних, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.