Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря в західних областях коливатиметься від +26 °C до +30 °C, на Півночі, в Центрі та на Сході – +29-32 °C, у південних областях – до +34 °C.
Крім того, 29 липня у східних, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 28 липня погода по всій країні прогнозувалася спекотною – від +28 °C до +34 °C.