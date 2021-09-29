Сьогодні, 29 вересня, погода в Україні буде сонячною, без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найтепліше буде у західних та південних областях України.

Температура повітря вдень показуватиме на півдні – від +14 °C до +16 °C, на сході – від +11 °C до +13 °C, у центрі – від +11 °C до +13 °C, на півночі – від +13 °C до +15 °C, на заході – від +13 °C до +19 °C.

Вітер сягатиме швидкості близько 3-8 м/с.

Вночі 30 вересня та 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, прогнозують заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0-5 °C, у північно-східних областях заморозки у повітрі 0-3 °C.