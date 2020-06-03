Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, сьогодні в західних, Вінницькій та Житомирській областях помірні дощі; температура вночі +3..+8 °C, вдень +11..+16 °C, на високогір’ї Карпат протягом доби +1..+6 °C.
На решті території вночі без істотних опадів, лише в Луганській області, вдень в більшості областей короткочасні дощі, місцями з грозами; температура вночі +4..+9 °C, на сході країни та узбережжі морів до +12 °C, вдень +14..+19 °C, у південно-східній частині до +22 °C.
- Раніше синоптики дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на червень 2020 року.