Сьогодні, 3 червня, по всій території України прогнозують дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, сьогодні в західних, Вінницькій та Житомирській областях помірні дощі; температура вночі +3..+8 °C, вдень +11..+16 °C, на високогір’ї Карпат протягом доби +1..+6 °C.

На решті території вночі без істотних опадів, лише в Луганській області, вдень в більшості областей короткочасні дощі, місцями з грозами; температура вночі +4..+9 °C, на сході країни та узбережжі морів до +12 °C, вдень +14..+19 °C, у південно-східній частині до +22 °C.