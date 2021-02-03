Сьогодні, 3 лютого, у західних та північних областях прогнозуються дощі, вночі пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях температура протягом доби +3-8°C.

На решті території опади не прогнозуються; на дорогах ожеледиця, у центральних, північних та Харківській областях вночі місцями невеликий сніг. Температура вночі від 0°C до -6°C, у північній частині до -15°C; вдень від -1°C до +4°C, на Прикарпатті до +8°C.

Найтепліше буде у Криму – там до +10°C.