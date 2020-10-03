Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В середньому, в країні буде близько 20 градусів тепла вдень і близько 9 градусів тепла вночі.
У деяких областях (Одеська, Миколаївська, АР Крим) температура повітря зросте навіть до 22-х вище нуля.
Найбільш ясно і короткочасний дощ прогнозують для жителів Полтавської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей.
За словами синоптика Наталії Діденко, в неділю, 4 жовтня, дощова погода буде буквально в декількох містах на заході країни.
Вона зазначила, що в столиці України, Києві, погода на вихідних буде практично ідеальною для прогулянок містом, в лісі чи паркові – без істотних опадів, але вологою і теплою.
- 26 – 27 вересня в Україні було погіршення погодних умов: сильні дощі, грози, вітер, град.