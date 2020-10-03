У суботу, 3 жовтня, по всій території України буде тепло, але хмарно. Тільки в східних регіонах можливі короткочасні дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В середньому, в країні буде близько 20 градусів тепла вдень і близько 9 градусів тепла вночі.

У деяких областях (Одеська, Миколаївська, АР Крим) температура повітря зросте навіть до 22-х вище нуля.

Найбільш ясно і короткочасний дощ прогнозують для жителів Полтавської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей.

За словами синоптика Наталії Діденко, в неділю, 4 жовтня, дощова погода буде буквально в декількох містах на заході країни.

Вона зазначила, що в столиці України, Києві, погода на вихідних буде практично ідеальною для прогулянок містом, в лісі чи паркові – без істотних опадів, але вологою і теплою.