Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с очікуються і 1 липня. Температура суттєво не зміниться, лише в західних областях дещо знизиться.
30 червня температура повітря на сході країни коливатиметься від +26 °C до +29 °C, а в західній, центральній та південній частинах – до +31 °C. У Закарпатській області буде найспекотніше – від +31 °C до +33 °C/
- 29 червня погода в Україні прогнозувалася спекотною, а в деяких областях дощило.
- 28 червня в Україні, крім західних та більшості південних областей, прогнозували грози, у східній частині в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.