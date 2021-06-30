Сьогодні, 30 червня, майже по всій території України прогнозуються дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с очікуються і 1 липня. Температура суттєво не зміниться, лише в західних областях дещо знизиться.

30 червня температура повітря на сході країни коливатиметься від +26 °C до +29 °C, а в західній, центральній та південній частинах – до +31 °C. У Закарпатській області буде найспекотніше – від +31 °C до +33 °C/